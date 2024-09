Inside out 2 lancia la nuova stagione di CinemaKids

Torna dal 6 ottobre con Inside out 2, la rassegna di cinema per famiglie della domenica pomeriggio al Nuovo di Varese. In calendario 7 film

Inside out 2 e Cattivissimo me 4 sono i cartoon di maggiore successo dell’ultima stagione cinematografica e sono anche i film che lanciano il nuovo calendario di CinemaKids, la rassegna di cinema per famiglie della domenica pomeriggio promossa da Filmstudio90.

In programma al Cinema nuovo di viale dei Mille otto appuntamenti, sette titoli e un evento speciale, in occasione della Giornata del cinema europeo, pre riscoprire insieme ai bambini la magia del grande schermo con una proposta di qualità a prezzi contenuti: 5 euro per tutti il costo del biglietto (ridotto a 4 in caso di feste di compleanno, più un omaggio per il feseggiato).

Il primo appuntamento sarà domenica 6 ottobre con il film d’animazione Pixar che quest’estate ha battuto ogni record d’incasso nella sua categoria: Inside Out 2. Riley è diventata una teenager: vuole fare amicizia con ragazze più grandi litiga con i genitori e prova nuove emozioni. Così nella sala comandi della sua psiche abitata da Gioia, Rabbia, Tristezza, Paura e Disgusto, arrivano anche Noia, Invidia, Imbarazzo e, soprattutto nei ragazzi di questi anni venti, Ansia!

L’amore per l’ambiente naturale e la sua salvaguardia sono invece i temi centrali di Ozi – La voce della foresta, animazione americana in programma il 20 ottobre. Il film che racconta la storia di una piccola orangotango separata dai geitori a casusa della progressiva distruzione della foresta pluziale in cui vive. Adottata da due ecologisti diventerà un’inceredibile influencer in difesa dell’ambiente.

Doppia proiezione – giovedì 31 ottobre alle ore 15.30 per uno speciale Halloween e poi domenica 3 novembre alle ore 15 – con Cattivissimo Me 4, la nuova esilarante avventura di Gru e dei suoi prodigiosi Minions pronti ad aiutare “capo”, la sua prole e anche la loro nuova, terribile, amichetta.

Un appuntamento speciale è poi quello del 17 novembre: in occasione della Giornata del cinema europeo Cinemakids propoine due film nella stessa domenica. Al mattino alle ore 10 sul grande schermo sarà proiettato Rosa e il Troll di Pietra,originale animazione danese che è un’avventura fiabesca, piena magia. E poi nel pomeriggio alle ore 15 spazio alle Avventure di Jim Bottone, adattamento cinematografico di un noto romanzo di Michael Ende che racconta di un’incredibile viaggio sino alla fine del mondo, alla ricerca della Città nascosta dei draghi. Per l’occasione agli spettatori del mattino sarà offerto il biglietto per il film del pomeriggio al costo super ridotto di 3 euro.

Gli appuntamenti di dicembre chiudono questa stagione autunnale di CinemaKids con altre due animazioni : Linda e il pollo (1 dicembre), originale animazione sul valore dellos tare insieme e Il robot selvaggio (15 dicembre) , dove a finire usu un’isola deserta è Roz, robot alle prese con la fauna selvatica per garantirsi una possibilità di sopravvivenza.

Tutte le proiezioni di CinemaKids si svolgono la domenica pomeriggio, sempre alle ore 15 sul grande schermo del Cinema Nuovo, in viale dei Mille 39 a Varese.

Per il programma completo della rassegna a QUESTO LINK.

Per maggiori informazioni o per organizzare una festa di compleanno al cinema contattare lo 0332 830053 oppure www.filmstudio90.it.