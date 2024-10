Minions da paura nell’Halloween di CinemaKids con Cattivissimo Me 4

Giovedì 31 ottobre alle 15.30 speciale Halloween al Cinema Nuovo con la proiezione di Cattivissimo Me 4. Film in replica domenica 3 novembre

Speciale Halloween al cinema per i bambini con CinemaKids, la rassegna per famiglie promossa da Filmstudio90.

Giovedì 31 ottobre al Cinema Nuovo alle 15.30 sarà proiettato Cattivissimo Me 4, la nuova esilarante avventura di Gru e dei suoi prodigiosi Minions, pronti ad aiutare “capo”, la sua prole e anche la loro nuova, terribile, amichetta.

Si perché Margo, Edith e Agnes hanno un nuovo fratellino Gru Jr., deciso a far disperare suo padre. Gru affronta un nuovo nemico, Maxime Le Mal e la fidanzata, per cui la famiglia sarà costretta alla fuga.

Cattivissimo Me 4 sarà proiettato anche domenica 3 novembre sempre al Nuovo per CinemaKids alle ore 15.

Il programma completo della rassegna CinemaKids è a QUESTO LINK., per riscoprire insieme ai bambini la magia del grande schermo con una proposta di qualità a prezzi contenuti: 5 euro per tutti il costo del biglietto (ridotto a 4 in caso di feste di compleanno, più un omaggio per il feseggiato).

Per maggiori informazioni o per organizzare una festa di compleanno al cinema, contattare lo 0332 830053 oppure www.filmstudio90.it.