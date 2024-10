Una domenica al Parco dei Mughetti con picnic e laboratorio all’aula didattica di Uboldo

Domenica 6 ottobre, in occasione della Giornata internazionale degli uccelli migratori, il Parco dei Mughetti propone un’attività a tema all’Aula didattica nei boschi di Uboldo.

Dalle 12 alle 14 ci sarà la possibilità di usufruire dell’Aula didattica per un pranzo al sacco libero e auto-organizzato (si consiglia di portare un telo per potersi sedere anche nel prato)

dalle 14.30 alle16 si svolgerà un laboratorio didattico per bambini dai 5ai 12 anni sugli uccelli migratori. La partecipazione al laboratorio è gratuita ma per poter organizzare al meglio le attività è obbligatoria l’iscrizione scrivendo una mail a info@parcomughetti.it o telefonando al numero 02 96951140 indicando nome, cognome ed età dei bambini. Posti limitati (max 20 bambini). In caso di maltempo l’evento verrà annullato.