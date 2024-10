Arriva la StraMontegrino: in cammino e di corsa per scoprire Montegrino Valtravaglia

Il prossimo sabato 5 ottobre 2024 a Montegrino Valtravaglia si terrà la StraMontegrino, un evento che unisce sport, natura e divertimento.

La giornata prevede due attività principali: una camminata non competitiva di 6 km e una corsa non competitiva di 9,4 km, entrambe ideali per trascorrere del tempo all’aria aperta tra le splendide colline della zona.

La camminata, con un dislivello positivo di 190 metri, è aperta a tutti, anche agli amici a quattro zampe. L’iscrizione ha un costo di 5 euro per gli adulti e 3 euro per i ragazzi, con la possibilità di partecipare in famiglia al prezzo di 15 euro (due adulti e bambini). I partecipanti potranno sfidarsi per diversi premi, tra cui riconoscimenti per i primi tre ragazzi e il miglior amico a quattro zampe.

Per i più allenati, la corsa di 9,4 km prevede un dislivello positivo di 310 metri. Il percorso ad anello si snoda tra Bosco Valtravaglia, Sorti, Montegrino, Bonera e Castendallo, attraversando strade, mulattiere e sentieri immersi nel verde. L’iscrizione alla corsa ha un costo di 10 euro, e saranno premiati i primi cinque uomini e donne, la società più numerosa e l’atleta più giovane e più anziano.

Programma della giornata

15: Iscrizioni e ritiro pettorali presso il campo sportivo di Bosco Valtravaglia (via per Fabiasco 2)

16: Partenza della camminata e della corsa

18:30: Premiazioni, con castagne e vin brulé per tutti i partecipanti.

Inoltre, ci sarà la possibilità di utilizzare gli spogliatoi con docce, per chi vorrà rinfrescarsi dopo l’attività sportiva.

L’evento, organizzato con il supporto delle associazioni locali, vuole essere un’occasione di socializzazione e valorizzazione del territorio, attraverso una sana attività fisica e la scoperta dei paesaggi naturali di Montegrino Valtravaglia.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, è consigliato contattare gli organizzatori tramite l’email stramontegrino@gmail.com o il numero 347 2989019.