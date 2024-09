Il cinema di Alfred Hitchcock, a Filmstudio 90 tornano le lezioni di cinema

Filmstudio 90 APS si sta preparando alla riapertura del Cineclub Filmstudio 90 (in via Carlo de Cristoforis 5, Varese), dopo la pausa estiva con l’avvio di lavori di ampliamento, e lancia il programma del nuovo ciclo di Lezioni di Cinema. Il nuovo corso sarà completamente dedicato alla filmografia di uno dei registi più influenti della storia del cinema: Alfred Hitchcock.

Il programma sarà composto da tre lezioni, tutte di sabato pomeriggio: il 5, il 12 e il 19 ottobre, sempre dalle ore 16 alle ore 18. Gli incontri saranno condotti dal professor Giacomo Agosti, docente all’Accademia di Belle Arti di Brera, coadiuvato da Alessandro Leone.

Attraverso la proiezione di spezzoni, le lezioni saranno una vera e propria un’immersione in tre tappe nel cinema del maestro inglese e una riflessione su ciò che ha lasciato.

Le lezioni sono pensate sia per chi già conosce i grandi capolavori del regista sia per chi cerca un primo approccio con questi film. Gli iscritti al corso avranno anche la possibilità di acquistare un biglietto scontato per la proiezione di La finestra sul cortile, prevista al Cineclub Filmstudio 90 giovedì 17 ottobre alle ore 21.

Per seguire le lezioni ed assistere alle proiezioni al Cineclub è necessario aver sottoscritto la tessera soci Filmstudio 90 o ARCI.

L’iscrizione a tutto il corso, da effettuare entro venerdì 4 ottobre, avrà un costo di € 30. Sarà possibile partecipare anche ad un singolo incontro (costo lezione singola €12), ma la richiesta di tesseramento dovrà essere effettuata almeno 24 ore prima inviando il modulo sul sito: https://www.filmstudio90.it/tesseramento/

Per info e iscrizione scrivere a: prenotazioni@filmstudio90.it