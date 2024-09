A Verbania la mostra “Pipelink, cornamuse dal mondo”

Pipelink, cornamuse dal mondo.

Daniele Bicego, musicista, ricercatore e costruttore, porta a Verbania una collezione unica di oltre 60 cornamuse e altri strumenti collegati, appartenenti a diverse tradizioni musicali di tutta Europa e oltre, tra cui una ricostruzione della “Piva del Patà”, antica cornamusa ticinese ritrovata in Val Verzasca, a una cinquantina di km da qui.

La mostra, proposta e coordinata dal cornamusista locale Ermanno Pinna, è corredata da cartelli esplicativi e proiezioni multimediali sulla fabbricazione e la storia delle cornamuse. Saranno inoltre presenti musicisti e appassionati che si alterneranno per rispondere alle vostre domande e proporre brevi momenti musicali. E non mancate la possibilità di suonare una cornamusa, sia per i bambini che per gli adulti!