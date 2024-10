Dopo la pioggia un bel fine settimana di sole autunnale

La pioggia di questi giorni – che a tratti ci accompagnerà anche oggi – secondo le previsioni meteo del Centro Geofisico Prealpino di Varese dovrebbe lasciare spazio a un fine settimana asciutto e con il sole.

Oggi sarà ancora una giornata nuvolosa con deboli piogge al mattino in spostamento verso Est e in graduale attenuazione. Nel pomeriggio alcune schiarite su Piemonte, Ticino e Lombardia occidentale ma ancora qualche pioggia o rovescio possibile sulle Orobie, Garda e Mantovano.

Sabato 5 ottobre ci aspetta una giornata di bel tempo, asciutta e soleggiata. All’alba qualche bruma autunnale e qualche banco di nebbia che lasceranno presto spazio al cielo azzurro. Temperature massime in rialzo, nella norma stagionale.

Domenica 6 ottobre la mattina sarà in parte soleggiata ma già con velature e nuvolosità a media-alta quota via via più estesa nel pomeriggio. Non dovrebbe comunque piovere. All’alba foschie e qualche banco di nebbia sui luoghi umidi. Temperature stazionarie.

L’evoluzione però non sarà verso il bel tempo ma bensì verso un ritorno della pioggia. Già da lunedì 7 ottobre il cielo si presenterà nuvoloso ma al mattino ci sarà ancora un po’ di sole su Alpi e Prealpi. Quattro gocce o deboli piogge in serata che anticipano la giornata di martedì 8, che sarà grigia con piogge diffuse, anche abbondanti lungo le Prealpi.