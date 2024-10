Gavirate al sapore di zucca: torna la tradizionale festa sul lungolago

A ottobre torna la tanto amata “Festa della zucca” (scarica la locandina), tradizionale appuntamento sul lungolago di Gavirate organizzato della Pro Loco di Gavirate.

Quest’anno, durante le 3 domeniche del mese di ottobre, sarà possibile assaporare tanti prodotti regionali grazie al mercatino dedicato; domenica 6 non mancheranno gli hobbisti mentre domenica 20 saranno protagonisti i vinili con Family Groove Records.

Anche quest’anno l’installazione di una tensostruttura (in aggiunta a quella già esistente) permetterà, in caso di maltempo, di ospitare fino a 800 persone a pranzo.

PROGRAMMA

Il 6 ottobre si potranno ammirare i quadri e le sculture degli “artisti in movimento”, inoltre sarà presente Lega Ambiente con i suoi “riciclattoli” che faranno divertire grandi e piccini con i giochi ottenuti appunto dal riciclo fantasioso di oggetti. Nel pomeriggio musica country con il gruppo Highway66.

Il 13 ottobre i panificatori varesini proporranno i loro prodotti solidali, i bambini potranno divertirsi sulla parete da arrampicata messa a punto dal Cai di Gavirate e gli appassionati di auto d’epoca potranno godersi lo storico raduno di Fiat 600. Nel pomeriggio il gruppo folkloristico Amis de Dosena riporteranno i presenti alle tradizioni contadine lombarde mentre lo scultore Sergio Terni permetterà a un gruppo limitato di persone di di eseguire un piccolo lavoro di scultura sotto la sua attenta guida.

Per gli appassionati delle due ruote sarà allestita la mostra fotografica “Gavirate in bicicletta”.

Il 20 ottobre, oltre all’ormai consolidato mercatino dei vinili del lago di Varese giunto alla sua 4^edizione, il lungolago ospiterà la mostra micologica del gruppo micologico di Gavirate. In esposizione, anche delle fantastiche ricostruzioni delle macchine di Leonardo Da Vinci, opera dell’Associazione culturale “La città ideale”.

Ospiti della giornata il gruppo folkloristico I gioppini di Bergamo e gli amici dell’Aperigiro lombardo (raduno apecar). Presenti anche le signore della Varese in maglia con il loro gazebo solidale per raccogliere fondi per i loro progetti.

Il menù ogni domenica riserverà come sempre sorprese che sapranno sorprendere e soddisfare anche i palati più raffinati. Il CAI, in collaborazione con il banco alimentare, si occuperà della castagnata. Immancabile come ogni anno, sarà il divertente gioco delle zucche volanti.

Orari mercatini alimentari, prodotti tipici e hobbisti: dalle 10.00 alle 18.00 Orario apertura cucina: dalle 11.30

Contatto di riferimento 335 8149711.