La Gran Fondo amatoriale a cronometro e in linea che anticipa la Tre Valli Varesine

Da qualche anno, la Tre Valli Varesine – la classica di ciclismo di cui si disputerà la 103a edizione, martedì 8 ottobre – è anticipata nel fine settimana precedente dalla disputa di una Gran Fondo, una competizione agonistica ma dedicata agli amatori, suddivisa in due parti. Sabato 5 ottobre si disputa una prova a cronometro, domenica 6 invece la prova in linea che attraversa un gran numero di comuni dell’Alto e Medio Varesotto.

COS’È LA GRAN FONDO

La 8a Gran Fondo Tre Valli Varesine è una prova piuttosto rilevante per i ciclisti che vi partecipano. È infatti una delle poche con la quale ci si può qualificare in base ai risultati al Campionato del Mondo di questa specialità. Appuntamento gestito dall’UCI, l’Unione Ciclistica Internazionale, ovvero la federazione mondiale. Questo perché la GF di Varese è inserita nel circuito UCI Gran Fondo World Series e nel 2018 fu la tappa finale, l’equivalente del mondiale. La corsa è valida anche per altri due circuiti: le Specialized Gran Fondo Series (sponsorizzata dall’omonimo marchio di biciclette) e il Prestigio 2024 Cicloturismo. L’inserimento in questi challenge è importante perché favorisce l’arrivo di quegli appassionati che aderiscono ad essi e hanno degli sconti per partecipare a più di una corsa inserita in quel calendario.

QUANTI SONO I PARTECIPANTI?

La Società Ciclistica Alfredo Binda conta di sfiorare o addirittura toccare i 3.000 concorrenti suddivisi tra il percorso breve e il percorso lungo. A questi si aggiungono i partecipanti alla cronometro (sono relativamente pochi, circa 250: domenica corrono anche in linea) e alla Gravel Experience che da sabato mattina a dopo pranzo porterà un buon gruppo di pedalatori tra laghi, sentieri e colline su un percorso turistico e aperto anche alle e-bike (per questo non ci sono limitazioni al traffico stradale). Il fatto di avere tremila persone iscritte significa per la Binda un importante supporto economico ma questo vale anche per l’indotto sul territorio: molti di loro arrivano da lontano (il 20% circa sono stranieri), spesso accompagnati dai familiari e restano in provincia per più notti con tutto quello che ne consegue a livello di alberghi, ristoranti, negozi e servizi.

DOVE SI GAREGGIA

SABATO: A CRONOMETRO

La cronometro è relativamente semplice e contenuta. Partenza e arrivo dei concorrenti (il via è scaglionato, uno per volta) saranno davanti all’ippodromo (largo Martiri della Libertà); da lì i ciclisti pedaleranno verso la Valganna fino all’abitato di Ganna per poi effettuare un’inversione a U e tornare indietro, per un totale di 22 chilometri. Le strade saranno chiuse dalle 13, perché dalle 13 alle 14 sarà possibile provare il percorso. La gara di disputa tra le 14 e le 17,30.

STRADE – Divieto di transito dalle 13 di venerdì 4 alle 24 di 5 in largo Martiri della Libertà. Dalle 13 alle 18 di 5 il divieto è in via Albani (tra largo Martiri della Libertà e via Ferraris), via Galileo Ferraris (tra viale Valganna e via Butti), via Butti, viale Valganna (tra viale Ippodromo e la rotatoria Viadotto Valganna), viadotto Valganna SS.712 (tra viale Valganna e via Vanetti), via Appiani (tra largo Bettola Vecchia e via Albani), via Galdino da Varese (tra il civico 18 e via Albani).

DOMENICA: IN LINEA

La Gran Fondo (127 chilometri) parte davanti a Palazzo Estense in Via Sacco: da lì i gruppi (lo start è scaglionato a seconda delle categorie di appartenenza) andranno in direzione Induno Olona e Valganna. La prima salita è quella dell’Alpe Tedesco da cui si va a Cuasso al Monte e Porto Ceresio. A Brusimpiano si sale sull’Ardena sino al Santuario per proseguire poi in direzione Marchirolo e Cugliate Fabiasco. A Montegrino Valtravaglia si svolta per per Luino, Germignaga, Brezzo di Bedero, Porto Valtravaglia e Castelveccana. Da qui il percorso proseguirà per Porto Valtravaglia in salita per Brezzo di Bedero, quindi nuovamente in discesa verso Brissago, Valtravaglia e Mesenzana. Da qui a Cassano Valcuvia, per poi salire verso Ferrera, Masciago Primo, Rancio Valcuvia e Brinzio. E ancora verso Castello Cabiaglio, Orino e Azzio, la discesa di Gemonio e poi il proseguimento per Caravate, Sangiano, Monvalle, Besozzo, Brebbia, Malgesso, Bardello e Gavirate. I corridori costeggeranno il Lago di Varese fino a Schiranna per poi salire verso il centro di Varese e l’arrivo ancora in via Sacco.

La Medio Fondo (100 chilometri) ha lo stesso percorso sino a Montegrino Valtravaglia: il tracciato minore si riunirà a quello maggiore all’altezza di Grantola. Da lì in poi le strade sono le medesime.

STRADE – La Gran Fondo si disputa a strade chiuse per garantire la sicurezza dei concorrenti: in ogni località sono stati posizionati cartelli di avviso. Siamo in attesa delle disposizioni definitive a riguardo.