Furigo e Guarneri portano al Duse di Besozzo “La musica della mia storia”

Sabato 5 ottobre 2024, alle ore 21:00, presso il Teatro Duse di Besozzo si terrà un evento imperdibile intitolato “La musica della mia storia”, organizzato dalla Pro Loco Besozzo e patrocinato dal Comune di Besozzo e dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), sezione provinciale di Varese.

Protagonisti della serata saranno i duo The Men In Black, composto da Renato Furigo (narratore e cantante) e il M° Mauro Guarneri (pianoforte e voce). Gli artisti proporranno un affascinante viaggio musicale attraverso le canzoni degli anni ’60-’90, accompagnato da narrazioni che evocheranno ricordi e atmosfere di un’epoca indimenticabile.

L’evento sarà un’occasione unica per rivivere, attraverso la musica e le storie, alcuni dei momenti più significativi del passato, grazie a un repertorio che ha segnato intere generazioni, «per noi sarà una serata importante dove sempre al primo posto la prevenzione e la possibilità di passare un momento spensierato», spiega Renato Furigo reduce da numerosi successi in termini di pubblico per questo spettacolo che entusiasma la platea.

L’ingresso è libero, quindi tutti gli appassionati di musica e narrazione sono invitati a partecipare a questa serata speciale.

L’appuntamento è al Teatro Duse, in Via Eleonora Duse, 12 a Besozzo, per una serata ricca di emozioni e musica senza tempo.