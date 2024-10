Il Premio Chiara incontra il Busto Arsizio Film Festival

Appuntamento a Villa Calcaterra, sede dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. Intervengono per il BAFF Alessandro Munari, Steve Della Casa, Marco Crepaldi, per il Premio Chiara Bambi Lazzati

In occasione della manifestazione finale del XXII Busto Arsizio Film Festival, il Premio Chiara va a concludere l’edizione 2024 del concorso di filmmaking “Da un racconto di parole a un racconto per immagini, trasposizione in film di un racconto di Piero Chiara” (tinyurl.com/videochiara24), che per la prima volta ha avuto luogo grazie alla cooperazione tra Amici di Piero Chiara e BAFF.

Il B.A.F.F. (Busto Arsizio Film Festival) è una manifestazione cinematografica nata nel 2003 con lo scopo di valorizzare le produzioni italiane di qualità e di diffondere la cultura cinematografica attraverso proiezioni e laboratori per gli studenti. L’Associazione Amici di Piero Chiara ha deciso di inserire il concorso di filmmaking nel palinsesto del BAFF poiché questa è la giusta collocazione anche per realizzare una collaborazione con una realtà storica del territorio legata alla filmografia.

(evento nel premio chiara festival del racconto – www.premiochiara.it)