Il Cantico delle Creature in 24 scatti fotografici a Buguggiate

Obiettivo Cultura, in collaborazione con la Parrocchia di S. Vittore M., organizza una mostra fotografica dedicata alle parole di lode verso il Creato scritte da San Francesco d’Assisi nel Cantico delle Creature. Saranno esposti 24 scatti di Gianmarco Boscolo, fotografo naturalista amatoriale che vive e lavora a Parma. Lo studio attento della luce e dei suoi riflessi esprime con forza la passione di Gianmarco per la ricchezza e la diversità del mondo in cui viviamo.

L’idea di questa mostra nasce anche dalla volontà di celebrare il Santo di Assisi a ridosso della ricorrenza a lui dedicata (4 ottobre). Il Cantico delle Creature, scritto da Francesco d’Assisi nel 1224, è un testo poetico di lode a Dio e alle sue Creature, un inno alla vita, perché nel Creato si riflette l’immagine del Creatore.

In modo analogo, la sensibilità e la profonda connessione con la natura caratterizzano nei nostri tempi la fotografia naturalistica, una forma d’arte che, con creatività e competenze tecniche, ne cattura la bellezza e la maestosità. Le fotografie in mostra ritraggono gli elementi naturali del Cantico delle Creature con immagini originali, sensibilità attuale e con la stessa meraviglia che ispirò Francesco d’Assisi.

Sabato 5 ottobre alle ore 21:15 sempre la chiesa parrocchiale di San Vittore Martire di Buguggiate sarà inoltre sede della serata di presentazione e inaugurazione della grande pala d’altare “Ora Nona” dell’artista varesina Angela Grimoldi.

L’opera era stata esposta nella chiesa seicentesca di San Giovanni in Buguggiate durante una mostra nel mese di giugno 2024, con la sua forza espressiva e i suoi contrasti di colore è stata molto apprezzata e ha profondamente colpito il numeroso pubblico intervenuto e soprattutto il parroco Don Cesare Zuccato. Da qui la decisione condivisa di acquistarla per collocarla nella chiesa Parrocchiale di Buguggiate.

Le numerose iniziative messe in atto per raccogliere fondi per l’acquisto evidenziano il virtuoso senso di collaborazione, di unità, di appartenenza fra i cittadini di Buguggiate e dell’intera Comunità Pastorale Maria, Madre della Speranza.

Questo senso di comunità sarà sottolineato dalla presenza, ed esibizione, durante la serata di inaugurazione, dei Cori parrocchiali di Buguggiate e Azzate. Sarà il Prof. Pierluigi Gallesi, già docente di storia dell’arte, a guidare il pubblico nell’osservazione e comprensione di questa complessa e bellissima opera.

LAUDATO SI’ MI SIGNORE

Mostra fotografica di Gianmarco Boscolo

Sabato 5 e Domenica 6 ottobre 2024

Antica chiesa di San Giovanni

Via Diaz – Buguggiate

Ingresso libero

Orari:

Sabato 5/10 h. 15.00 – 19.30

Domenica 6/10 h. 10-12.30 | 14.30 – 19.30