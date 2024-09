“Jazz e Dintorni”: l’Alex Bioli Quartet in concerto a Barasso

Sabato 5 ottobre 2024 alle 21, la Sala Polivalente S. Martino di Barasso, in via Don Parietti 6, ospiterà una serata all’insegna della musica jazz con l’esibizione dell’Alex Bioli Quartet.

Il quartetto, composto da Alex Bioli (sassofono), Carlo Attolini (batteria), Thomas Rosenfeld (pianoforte) e Salvo Volpe (basso), promette un viaggio sonoro tra brani jazz e altre contaminazioni musicali, creando un’atmosfera coinvolgente per gli appassionati e i curiosi. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Casciago, è a ingresso libero con offerta volontaria, permettendo a tutti di partecipare e godere della serata.

Un’occasione imperdibile per gli amanti del jazz e per chi desidera scoprire nuove sonorità dal vivo, in una cornice accogliente.