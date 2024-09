Nuove spine, dj set e birre speciali per festeggiare cinque anni di Sala Varese Pub & Billiards

Il pub-ludoteca di via Sanvito Silvestro 103 a Varese, pensato per chi ama passare il tempo insieme agli amici giocando a biliardo, freccette e tanto altro, è pronto per festeggiare insieme a voi i suoi primi 5 anni. Un importante traguardo per il locale varesino che per l’occasione si è regalato un nuovo impianto spine.

Durante il weekend del 4-5 ottobre verranno presentate nuove birre alla spina (tra cui una dedicata all’Oktober Fest) e si ballerà a ritmo di musica: venerdì 4 ottobre, dalle 21 a mezzanotte, una compilation di Gigi D’Agostino animerà la serata mentre sabato 5 ottobre si darà spazio al revival degli anni ’80, ’90 e 2000.

Durante entrambe le serate sarà possibile gustare una birra media alla spina a soli 5 euro, scegliendo tra una selezione di bionde, birre non filtrate, IPA e rosse irlandesi.

Per chi parteciperà, c’è anche un’opportunità speciale: ai consumatori di birra verrà consegnato un buono sconto, senza scadenza, equivalente al 30% di tutto lo speso durante le serate evento (compreso biliardo), da utilizzare successivamente in Sala Varese nelle serate dalla domenica al giovedì.

Un evento pensato non solo per gli amanti della birra, ma per chiunque voglia trascorrere del tempo in compagnia tra un “colpo di stecca” e l’altro.

Mercoledì 2 e giovedì 3 ottobre il locale resterà chiuso per consentire la sostituzione dell’attuale impianto.

Orari di apertura

Aperto tutti i giorni dalle 19 fino alle 2.00 (lunedì-giovedì), fino alle ore 4.00 (venerdì e sabato) e fino alla 1.00 (domenica).

Contatti

Sala Varese Pub & Billiards, via Sanvito Silvestro 103, Varese

Tel.: 03321957833

Email: dibierre.srls@gmail.com

Sito internet | Facebook | Instagram