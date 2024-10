Ecco dove e quando passeranno le gare ciclistiche previste nel weekend nell’alto Varesotto

Si apre un weekend molto intenso dal punto di vista sportivo ma anche con un inevitabile impatto sulla viabilità stradale con particolare intensità nella mattinata di domenica 6 ottobre.

Le gare partiranno da Varese ma interesseranno molti comuni dell’area compresa tra Varese, il lago Ceresio e il Maggiore. Le strade saranno eventualmente chiuse dove necessario durante il periodo di passaggio dei ciclisti.

Infatti non c’è solo la Tre Valli Varesine (martedì 8 ottobre), i giorni dedicati allo sport del pedale sul nostro territorio sono in tutto quattro, tra sabato 5 e martedì 8 ottobre.

Vediamo quindi quale sarà il programma completo, giorno per giorno, in gara e fuori. Con tutti i circuiti previsti.

SABATO 5 OTTOBRE

Dalle 8 (Giardini Estensi) – Ritrovo e partenza della 3a Tre Valli Gravel Experience. La gara si snoderà lungo questo percorso:

Nel pomeriggio ci sarà invece la Cronometro: Ore 14 – 17 (Ippodromo-Valganna) – Cronometro 8a Gran Fondo Tre Valli V. e seguirà questo percorso tra l’ippodromo di varese e Ganna lungo la Valganna:

Le restanti attività non avranno ulteriori impatti sulla viabilità seguendo questa scaletta di programma:

Ore 16 (Salone Estense) – Incontro con Francesco Moser

Ore 18 (Giardini Estensi) – AperiBinda

Ore 20 (Giardini Estensi) – Spettacolo teatrale “Una vita sui pedali”

DOMENICA 6 OTTOBRE

Nella giornata di domenica sono in previsione due gare con un percorso notevolmente esteso in tutta l’area tra Varese, il lago Ceresio e il Lago maggiore toccando con il suo passaggio numerosi territori comunali. Sono previste variazioni e blocchi della viabilità solo in corrispondenza del passaggio del ciclisti.

Alle ore 9 – 10 da via Sacco a Varese è prevista la partenza 8a Gran Fondo e Medio Fondo. Mentre dalle ore 11,30 sempre in via sacco sono previsti i primi arrivi delle due gare. Quindi tutto sarà concentrato in due o tre ore. Alle 13,30 infatti ai Giardini Estensi sono già previste le premiazioni. di seguito il percorso che seguiranno le due competizioni ciclistiche:

LUNEDI’ 7 OTTOBRE

Nella giornata di Lunedì le gare si spostano di zona. Alle 12,30 da legnano ci sarà la partenza della 105a Coppa Bernocchi con circuito in Valle Olona. Si prevede l’arrivo alle ore 16,20 circa sempre a Legnano. La gara seguirà questo percorso:

MARTEDI’ 8 OTTOBRE

Martedì sarà invece il giorno della Tre Valli. Qui abbiamo dato indicazioni sulle strade chiuse:

Ore 8,50 (Busto A.) – Partenza 4a Tre Valli Women’s Race

Ore 12,15 (Busto A.) – Partenza 103a Tre Valli Varesine

Ore 12,20 circa (via Sacco) Arrivo 4a Tre Valli Women’s Race

Ore 17 circa (via Sacco) – Arrivo 103a Tre Valli Varesine