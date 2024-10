Escursionista morsicato da un cavallo “affamato” al Mottarone

Curiosa disavventura per un nostro lettore, che sabato scorso mentre era in gita nella zona del Mottarone ha avuto uno spiacevole incontro ravvicinato con un cavallo in cerca di uno spuntino.

«Ho fatto una bella camminata in zona Mottarone, praticamente da Baveno, ho salito la cima del Monte Camoscio 890 mt per poi proseguire per l’Alpe Vedabia dove ho effettuato la mia sosta – racconta Luigi Caira – Nell’alpeggio erano presenti alcuni cavalli; dato che il pascolo era magro, i cavalli hanno pensato bene di venire a mangiare l’unico panino che avevo. Nel difendere il panino, mi sono beccato un bel morso sul petto».

Il livido di Luigi (vedi foto sotto) nel frattempo forse è scomparso, ma il ricordo di quanto accaduto ancora lo fa pensare: «Morale della favola, se il custode dei cavalli, che probabilmente era presente tra i tanti escursionisti, non provvede a dare adeguato cibo ai suoi animali, il risultato può essere davvero spiacevole. Quindi è meglio rinunciare al panino».