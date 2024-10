“Conserviamo il ricordo di Ethan, la sua amicizia è stato un vero tesoro”

Tanti, tantissimi occhi lucidi, arrossati dalle lacrime e dalla tristezza per una vita spezzata troppo presto. Sabato 5 ottobre tutta Venegono Inferiore si è stretta intorno alla famiglia di Ethan Gottardello, il ragazzo di 17 anni morto nell’incidente dello scorso 30 settembre nel centro del paese: nel punto dove si è verificato lo scontro tra la sua amata moto e l’auto che lo ha colpito ci sono fiori e messaggi di addio.

Al funerale accanto ai genitori, al fratello Jason, ai nonni e ai parenti, c’erano i compagni di classe, gli amici di famiglia e soprattutto i tantissimi amici che questo giovanissimo uomo era riuscito a raccogliere intorno a sè.

Sul sagrato della chiesa, tra numerose persone che non sono riuscite ad entrare, tante moto e auto, passioni di Ethan, con palloncini neri e verdi che al termine della funzione sono stati liberati in cielo.

Nella sua omelia, don Roberto Rossi ha ricordato il valore dell’amicizia e l’importanza di tenere vivo il ricordo di Ethan: «Se potessimo tirare indietro le lancette, tutti noi le vorremo portare a qualche minuto prima di quel tragico incidente – ha detto il parroco -. C’è tristezza, rabbia anche, ma serve che tutti voi, che avete voluto bene a Ethan, conserviate il ricordo della sua amicizia come un collante per tutta la comunità, un vero e proprio tesoro che non se ne è andato con la sua morte, ma anzi che sarà sempre vivo in chi gli ha voluto bene».

I suoi amici si sono caricati sulle spalle la bara bianca, ricoperta di fiori e sormontata dal suo casco verde: i loro messaggi letti in chiesa tra la commozione di tutti i presenti, il rombo dei motori fuori e i palloncini hanno accompagnato Ethan verso il suo ultimo viaggio.