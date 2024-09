Venegono Inferiore sconvolta dopo l’incidente piange la morte di Ethan Gottardello

Si chiamava Ethan Gottardello e aveva solo vent’anni il giovane di Venegono Inferiore morto questa mattina in un tragico incidente in moto avvenuto nel pieno centro cittadino, a due passi dal Municipio, all’incrocio tra via Vittorio Veneto e via Mauceri.

Un incidente che si è subito capito essere molto grave e che si è svolto sotto gli occhi di un’intera comunità: erano da poco passate le 7,30 e tutto il paese era in movimento. Chi stava accompagnando i bambini alle scuole che sono a poche decine di metri, chi andava al lavoro. Tutto si è fermato e nella concitazione dei soccorsi ognuno ha sperato e pregato che condizioni del ragazzo non fossero così gravi come apparivano.

Una speranza che purtroppo è durata molto poco, perché Ethan nonostante gli sforzi di soccorritori e medici è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Ora l’intera comunità piange questa giovane vita spezzata e sono decine e decine i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia che con il passare delle ore arrivano sui gruppi social del paese.