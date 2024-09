Tragico incidente a Venegono Inferiore, muore un ragazzo di 20 anni

Pesantissimo il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato questa mattina intorno alle 7,30 a Venegono Inferiore, a poca distanza dal Municipio. Un giovane di 20 anni, residente a Venegono Inferiore, è morto dopo essersi scontrato in moto con un furgone in via Vittorio Veneto, una delle strade che immette nella centrale via Mauceri. Ed è proprio allo stop all’incrocio tra le due strade che si è verificato l’incidente.

Nell’impatto il ragazzo è stato sbalzato dalla moto ed è caduto a terra rimanendo gravemente ferito. Nonostante l’intervento dei soccorritori con un’ambulanza e l’auto medica il giovane è deceduto poco dopo il ricovero all’Ospedale di Tradate. A supporto dei soccorritori era stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, che però è stato poi fatto rientrare alla base di Como da cui era decollato.

Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Saronno.