Grave incidente a Golasecca dove un centauro è finito d’urgenza in ospedale

Nel tardo pomeriggio di domenica si è verificato un incidente motociclistico a Golasecca, lungo la discesa che precede il sottopasso dell’autostrada nei pressi del fiume Ticino, in viale Europa. Un uomo di 37 nni ha perso il controllo della moto, finendo fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con ambulanza del Cva d Angera e un’automedica, e le forze dell’ordine. Il ferito è stato stabilizzato e trasportato all’ospedale Niguarda di Milano in elicottero. Ha riportato diverse fratture e si trova in condizioni gravi, ma non risulterebbe in pericolo di vita.

Le cause dell’incidente sono al momento in fase di accertamento.