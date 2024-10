Situazione occupazionale, tante opportunità di lavoro in e dalla provincia di Varese

In provincia di Varese, la situazione occupazionale mostra segnali di vitalità, con attualmente 6.951 posizioni aperte secondo le offerte di lavoro pubblicate su LinkedIn. Questo posiziona Varese al quarto posto in Lombardia, superata solo da Milano, e a poca distanza da Bergamo e Brescia. La distribuzione delle offerte è sostanzialmente equa tra i livelli di esperienza iniziale e intermedio, con una presenza significativa di 172 stage, il che suggerisce un mercato attento anche alle esigenze dei neolaureati e degli studenti.

Un’importante fonte di annunci di lavoro nella provincia è il sito letuelezioni.it, il leader per ripetizioni e lezioni private. La crescente consapevolezza tra genitori e studenti dell’importanza dell’istruzione come investimento per il futuro ha spinto un aumento della domanda di lezioni private. Questo trend è alimentato dalla competizione sempre più intensa nel mercato del lavoro, che richiede competenze elevate. Gli studenti devono essere preparati a competere con altri candidati anche a livello internazionale, e le lezioni private possono fornire quel valore aggiunto necessario per sviluppare competenze specifiche, a partire dalla lingua inglese, ormai imprescindibile.

Un altro aspetto interessante riguarda l’emergere di società “remote first”, che offrono contratti in cui la maggior parte dei lavoratori opera da remoto. Canonical, specializzata in software open source, ha aperto numerose posizioni in tutta la regione europea, inclusa Varese. Questo dimostra come il lavoro da remoto stia diventando una realtà sempre più diffusa, permettendo a talenti locali di accedere a opportunità in contesti internazionali.

Oltre alle piattaforme di aggregazione di offerte di lavoro, come ad esempio OpenJobMetis, che presentano molte posizioni in provincia, ci sono specifiche aziende con molte opportunità.

Anche nel settore della salute e del benessere, la Biofarma di Gallarate cerca 9 addetti, evidenziando la sua forte presenza nel mercato per lo sviluppo, la produzione e il confezionamento conto terzi di integratori alimentari, dispositivi medici, farmaci a base di probiotici e cosmetici. La ricerca è rivolta a specialisti di laboratorio, controllo qualità e analisi delle normative.

Per i giovani che cercano opportunità di lavoro part-time o junior, diverse aziende offrono possibilità interessanti. Marriott International cerca un host/hostess per lo Sheraton di Malpensa e Beko Europe offre uno stage a Cassinetta di Biandronno nella funzione acquisti. Anche nel campo della grande distribuzione sono aperte diverse posizioni per addetti part-time domenicali, fornendo un’ottima opportunità per chi desidera conciliare lo studio o altre attività, ma anche un’ampia gamma di ruoli, dalle casse agli specialisti nei reparti freschi come gastronomia, macelleria e panetteria.

“La vita ha due doni preziosi: la bellezza e la verità. La prima l’ho trovata nel cuore di chi ama e la seconda nella mano di chi lavora”, Khalil Gibran.