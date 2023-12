Nella biblioteca di Luino due scaffali di libri dedicati alla pace

Uno scaffale speciale, dedicato ai temi della pace e della nonviolenza. È quello che sarà inaugurato giovedì 21 dicembre nella Biblioteca Civica di Luino (che ha sede in piazza Risorgimento 2), con una cerimonia prevista alle 15,30.

L’iniziativa è nata da un’idea degli attivisti del Tavolo per la Pace e la Nonviolenza dell’Alto Verbano e per realizzarla è stata coinvolta la rete delle Biblioteche dei Laghi. Due, in realtà, gli scaffali allestiti: uno per adulti e uno per bambini e ragazzi.

La disponibilità immediata della biblioteca di Luino ha dato vita al progetto: il Tavolo per la Pace ha fornito due elenchi di volumi adeguati, che in buona parte erano già presenti in magazzino. Alcuni invece sono stati acquistati appositamente.

«Mettere in risalto questi libri in biblioteca è solo un primo passo verso una educazione al rispetto e alla cooperazione – sottolineano i responsabili del Tavolo – e ci auguriamo che a buone letture segua la sempre maggiore presa di coscienza che esistono sempre soluzioni nonviolente ad ogni tipo di conflitto, sia personale che sociale».