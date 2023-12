Scontro tra due auto, una si ribalta nel Naviglio. Grave una 22enne a Pavia

Grave incidente stradale nel pomeriggio a Pavia. Poco prima delle 16,30 in via Repubblica due auto si sono scontrate e una dopo l’impatto è uscita di strada ed si è ribaltata nel Naviglio.

Alla guida dell’auto finita in acqua una 22enne, soccorsa in arresto cardiaco e ricoverata al San Matteo di Pavia in gravi condizioni.

Per salvare la ragazza due Vigili del fuoco si sono gettati nelle acque del Naviglio e sono stati a loro volta soccorsi per un principio di ipotermia. Medicati in codice verde i passeggeri dell’altra auto, un ragazzino di 13 anni e un uomo di 77 anni .

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, due ambulanze con il supporto dell’automedica, euna pattuglia della Polizia stradale.