Si ribalta con l’auto, ferita una 23enne a Besano

Incidente stradale all’alba di martedì 19 dicembre a Besano dove un’automobile si è ribaltata, senza coinvolgere altri veicoli, mentre percorreva via Ippolito Volpi, ovvero la strada provinciale numero 51 che collega la località della Valceresio con Brenno e Viggiù.

Ferita la conducente dell’auto, una giovane di 23 anni che è stata soccorsa da un’ambulanza proveniente proprio da Besano. Dopo le cure sul posto, la ragazza è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Varese: è quindi ferita ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti anche uomini e mezzi dei vigili del fuoco oltre alle forze dell’ordine incaricate dei rilievi del caso e di gestire il traffico che a quell’ora si fa più intenso.