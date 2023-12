Tragedie di guerra, Ucraina e Gaza

In seguito all’attacco russo sull’Ucraina nei 17 mesi tra febbraio 2022 e settembre 2023, circa 10 mila civili, tra cui 500 bambini, sono morti secondo le stime dell’Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite.

Durante lo stesso periodo, quasi 80 mila soldati russi e 18 mila soldati ucraini hanno perso la vita, secondo uno studio indipendente del Politecnico Federale di Zurigo. Il rapporto tra civili ucraini uccisi e militari è di 1 civile ogni 2 soldati.

A Gaza, a seguito dell’attacco israeliano nei 3 mesi da ottobre a inizio dicembre 2023, circa 18 mila persone, di cui 7 mila bambini, sono morte secondo le stime del ministero della Salute palestinese. Quanti siano combattenti di Hamas o civili, lo rivela il portavoce dell’IDF, le Forze di Difesa Israeliane. L’agenzia di stampa AFP ha riportato per la prima volta la valutazione israeliana lunedì, citando un briefing per i media stranieri da parte di alti ufficiali militari israeliani.

Alla domanda sulle notizie secondo cui circa 5.000 militanti di Hamas sarebbero stati uccisi dal 7 ottobre, il portavoce dell’IDF Jonathan Conricus ha detto: «Posso confermare il rapporto. I numeri sono più o meno giusti», facendo riferimento alle sfide dei combattimenti in un’area densamente popolata. Il rapporto è di circa 2 civili per ogni terrorista ucciso.

L’IDF stima che Hamas fosse composto da circa 30 mila combattenti prima del 7 ottobre, quando Hamas ha iniziato un attacco senza precedenti contro Israele, uccidendo più di 1.200 persone e prendendo più di 240 in ostaggi. In risposta, Israele ha promesso di eliminare il gruppo terroristico una volta per tutte.

Il deputato democratico americano Seth Moulton, membro del Comitato per i servizi armati della Camera ha commentato che le azioni di Israele a Gaza rischiano di creare più militanti di Hamas. Citando uno studio commissionato dal generale dell’esercito in pensione Stanley McChrystal, secondo cui per ogni civile ucciso vengono reclutati circa 10 terroristi, Moulton ha aggiunto: «Israele finora ha ucciso circa 5.000 terroristi, ma nel frattempo ha reclutati circa 100 mila nuovi aderenti di Hamas. E questa è una brutta notizia per Israele». E non solo.

«La guerra è una professione con la quale un uomo non può vivere onorevolmente; un impiego col quale il soldato, se vuole ricavare qualche profitto, è obbligato ad essere falso, avido, e crudele», Niccolò Machiavelli.