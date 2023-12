“Un ecografo per compiere la Magia”: una raccolta fondi l’Ospedale del Ponte

Per questo Natale 2023 La Farmaceutica ha deciso di impegnarsi nel contribuire alla raccolta di denaro che permetterà di acquistare un nuovo ecografo per il reparto di Pediatria dell’Ospedale del Ponte.

“Insieme ai colleghi de La Farmaceutica è nata questa idea in memoria di un nostro collega venuto a mancare troppo presto – ha raccontato Alice Peruzzotti, responsabile del progetto – A seguito della sua scomparsa, tramite i familiari, abbiamo scoperto il suo deciso coinvolgimento con l’associazione di volontariato “Il Ponte del Sorriso”, realtà che supporta le attività del reparto pediatrico dell’Ospedale del Ponte. A maggio di quest’anno abbiamo già realizzato una prima Raccolta Fondi organizzando un torneo di calcio che ci ha permesso un primo approccio con questa lodevole iniziativa. Questo ci ha permesso di conoscere più approfonditamente l’organizzazione, oltre ad ispirare una forte motivazione nell’ appoggiare i loro progetti di sviluppo e sostegno alla struttura ospedaliera. Oggi ci siamo quindi prefissati un ulteriore traguardo, ancora più ambizioso e stimolante, con l’obiettivo di fornire un nuovo e avanguardistico ecografo per i bimbi in cura presso l’ospedale e il proposito di non fermarci qui!”

“Un ecografo per compiere la Magia”, questo il nome del progetto: “Caro Babbo Natale – si legge sulla pagina del crowdfunding – siamo i Pediatri del Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale Del Ponte. Come te, il nostro obiettivo, è quello di portare il sorriso sul volto dei bambini, curandone le malattie, e dei genitori, accogliendone le preoccupazioni. Facciamo tutto questo innanzitutto con l’amore e la dedizione proprie di chi sta a contatto con i bambini e poi, ovviamente, con l’ausilio di una formazione solida, un costante aggiornamento e l’utilizzo delle risorse a nostra disposizione. Tra queste, un’apparecchiatura di fondamentale importanza, è l’ecografo. In molte situazioni, l’ecografia ci aiuta a compiere la magia, ci permette di vedere meglio cosa sta succedendo nelle pance, nei polmoni e nelle testoline dei bambini e degli adolescenti che chiedono il nostro aiuto. Pertanto vorremmo chiederti di diffondere generosità tra le persone affinché, tramite Il Ponte del Sorriso, ci aiutino nell’acquisto di un nuovo ecografo”.

Manca ancora molto per arrivare alla cifra richiesta per l’acquisto dell’ecografo e donare è semplicissimo, anche una piccola offerta può fare la differenza per raggiungere l’obiettivo. Per donare è necessario collegarsi a questo link: https://gofund.me/958f3d60