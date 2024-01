Confermata la certificazione di qualità per l’ASST Sette Laghi

Si è concluso con successo un approfondito audit in ASST Sette Laghi da parte dell’Ente Certificatore per la valutazione della conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2015. L’esito ha confermato la certificazione aziendale per il prossimo triennio.

L’audit si è svolto su quattro giornate e ha confermato l’aderenza agli standard di qualità previsti dalla norma UNI.

In particolare, l’Ente Certificatore ha tenuto ad evidenziare alcuni punti di forza rilevati: dall’alto livello di consapevolezza, competenza e motivazione della struttura deputata alla Qualità nel mantenere ed esercitare le proprie funzioni all’interno dell’organizzazione, ai controlli operativi sui processi sanitari che risultano puntualmente effettuati, alle procedure operative ben definite e al ben pianificato impianto documentale, fino all’attività formativa promossa in azienda dalla struttura dedicata.

«Questo risultato rappresenta una conferma importante della qualità dei servizi resi dalle nostre strutture e della loro organizzazione – tiene a commentare il Direttore Generale, Giuseppe Micale – Non posso che complimentarmi con il personale dell’Ufficio Qualità, Risk Management e Accreditamento, che con competenza esercita le proprie funzioni all’interno dell’Azienda, e con tutti gli altri operatori coinvolti, che hanno permesso questa importante conferma.

L’audit ha rappresentato un momento di confronto e analisi delle procedure aziendali molto utile, un’occasione che aiuta a portare in evidenza non solo i punti di forza che menziona il verbale dell’ispezione, ma anche i margini di miglioramento, la cui conoscenza è fondamentale per introdurre nuove soluzioni che ci consentano di mantenere ed aumentare sempre di più il livello qualitativo raggiunto».