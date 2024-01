Convalidato l’arresto per il 31enne che ha aggredito i carabinieri in ospedale a Tradate

È stato convalidato di fronte al giudice monocratico di Varese l’arresto avvenuto lunedì notte da parte dei carabinieri di Tradate per l’uomo che ha dato in escandescenze all’ospedale Galmarini (QUI l’articolo).

L’arrestato, un trentunenne, si è sentito male nel corso dell’udienza di lunedì sempre in tribunale a Varese ed è stato ricoverato in ambulanza all’ospedale di Circolo Varese. Dunque martedì mattina il giudice ha convalidato l’arresto, ed ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria. L’imputato, che vive con la madre, ha problemi di tossicodipendenza.

Durante i fatti che ne hanno causato l’arresto ha dato del filo da torcere alle due pattuglie dei carabinieri intervenuti per fermarlo: strattonamenti, spinte, testate in faccia ad un brigadiere e addirittura un finestrino dell’auto di servizio andato in frantumi. Ora deve quindi rispondere dei reati di lesioni, resistenza a pubblica ufficiale e danneggiamenti.

I fatti contestati sono avvenuti nel cuore della notte tra domenica 14 e lunedì 15 all’ospedale Galmarini di Tradate dove l’uomo si è chiuso all’interno del reparto di ginecologia, sembra in preda ad una crisi di astinenza.