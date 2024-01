Cosa fare nel weekend del 12, 13 e 14 dicembre sul Lago Maggiore

(Foto di Ulisse Piana) Sono tanti gli appuntamenti in programma nel fine settimana sul Lago Maggiore e nei dintorni (qui una guida del nostro lago). Ve ne proponiamo alcuni nella selezione di questa settimana e qualche idea fuori porta

ARONA

Dalla pista di pattinaggio alle mostre: proseguono anche dopo le feste le iniziative per il tempo libero ad Arona. Di seguito i principali appuntamenti del weekend. INFO

TAINO

A Taino appuntamento con il falò di Sant’Antonio e la benedizione degli animali, domenica 14 gennaio all’Oratorio. Gli eventi avranno inizio alle 16 con cioccolata e vin brulé. INFO

LEGGIUNO

Dal 2 dicembre al 7 gennaio le Lucine di Natale tornano a brillare a Leggiuno (VA), offrendo uno spettacolo da favola ad adulti e bambini. INFO

LAVENO MOMBELLO

Ultimo fine settimana per la pista di pattinaggio di Laveno Sabato 13 e domenica 14 gennaio ultimo giorno per accedere alla pista sul lungolago lavenese INFO

Inaugurazione della palestra a cielo aperto all’area Gaggetto di Laveno Mombello, sabato 13 gennaio, alle 11. Durante la presentazione ci saranno anche dimostrazioni sportive da parte di Giulia Cavaliere. INFO

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA

Venerdì 12 gennaio alle 20:00 il Punto d’Incontro di Maccagno, che si trova in via Valsecchi 23 – complesso Auditorium, si prepara ad ospitare l’ultimo appuntamento con “Radici”: la riuscitissima serie di incontri con il grande cinema e il cineforum. In programma, “Tutti insieme appassionatamente” INFO



STRESA

Si torna a sciare al Mottarone INFO

Prosegue anche dopo le feste l’evento Isole di Luce dedicato all’Isola dei pescatori sul Lago Maggiore e San Giulio sul Lago d’Orta

BAVENO

Sabato 13 gennaio 2024 alle ore 17:00, presso la Biblioteca civica di Baveno, gli autori del volume: “Gente di Lago 3” presenteranno la nuova raccolta di racconti. INFO

VERBANIA



Inizia venerdì 12 gennaio allo spazio S.Anna di Verbania, la stagione teatrale 2024 di “Lampi sul loggione”. L’apertura è affidata a “I treni della felicità”, ideato e diretto da Laura Sicignano, che è anche autrice del testo insieme ad Alessandra Vannucci. INFO

Sabato 13 gennaio alle 21, presso la ScuolaMusica Toscanini di Verbania Arci, Mauro Franco presenta “Esilio in Costa Azzurra”. L’iniziativa rientra nella Rassegna FerMenti Rock INFO

Sabato 13 gennaio alle18:30, presso la Biblioteca Civica Ceretti – Verbania, è in programma la proiezione del cortometraggio “Binario 2” scritto da ANDREA LAYNE SCODEGGIO e diretto da MIRKO ZULLO. INFO

Riprende dopo la pausa natalizia la rassegna Verbania Musica: appuntamento domenica 14 gennaio alle 16:00 presso il Teatro Il Maggiore Verbania. INFO

Idee e Itinerari

TORINO

Sarà un protagonista d’eccezione ad annunciare la riapertura il 12 gennaio del Museo regionale di Scienze naturali, finalmente restituito alla cittadinanza dopo oltre dieci anni di lavori resisi necessari dopo l’incendio che nell’agosto 2013 ne ha provocato la chiusura e la realizzazione di opere di ripristino della zona interessata unitamente ad interventi strutturali e di messa in sicurezza e a norma dell’intero edificio di via Giolitti a Torino. Nel weekend sono in programma diverse iniziative INFO

* Alcuni eventi potrebbero subire delle variazioni a causa del maltempo o per decisioni degli organizzatori. Questo articolo contiene una selezione di appuntamenti, vi invitiamo comunque a verificare sempre con gli organizzatori il normale svolgimento delle manifestazioni ed eventuali richieste di prenotazioni preventive.