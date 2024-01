“Ed io rinascerò in nuove parole”, il Circolo poetico culturale l’Alba lancia il suo premio letterario

Il Circolo Poetico Culturale l’Alba, con sede a Fagnano Olona in provincia di Varese, organizza il Premio Letterario “Ed io rinascerò in nuove parole”. Gratuito e a tema libero, il nuovo Premio Letterario è composto da quattro sezioni:

– Sezione A dedicata agli studenti delle classi 4° e 5° della scuola primaria della provincia di Varese (Invio entro il 30 marzo 2024).

– Sezione B per gli studenti della scuola secondaria di primo grado della provincia di Varese. In forma individuale o di gruppi; a tema libero (Invio entro il 30 marzo 2024).

– La Sezione C è riservata ai cittadini maggiorenni residenti nei comuni di Regione Lombardia (Invio entro il 30 gennaio 2024).

– E la Sezione D per i libri di poesia editi dall’anno 2021 e pubblicati da cittadini maggiorenni residenti nei comuni di Regione Lombardia. (Invio entro il 30 gennaio 2024).

Gli elaborati o i libri possono essere inviati tramite email, tutte le indicazioni e i moduli sono disponibili sul sito www.circoloalba.it.

La consegna delle opere in formato cartaceo potrà avvenire presso la biblioteca di Fagnano Olona, durante gli orari di apertura, anche se si consiglia l’invio tramite email degli elaborati.

«La nostra associazione da diversi anni voleva organizzare nuovamente un concorso di poesie, ma le tante riflessioni e difficoltà hanno consentito di promuovere ora il Premio Letterario “Ed io rinascerò in nuove parole” -spiega Antonio Vaccaro, Presidente del Circolo Poetico Culturale l’Alba-. Grazie al supporto del Comune di Fagnano Olona, infatti, il concorso dedicato alla memoria di Sergio Belvisi (nostro socio e già designato a prendere le redini dell’Ente) ha preso vita». Dopo la prematura scomparsa di Belvisi, la ferma volontà degli altri soci è stata di ricordarlo in diversi momenti. «L’organizzazione del Premio Letterario è durata diversi mesi -racconta Paolo Bossi, Vicepresidente del Circolo Poetico Culturale l’Alba – APS e responsabile organizzativo del Premio Letterario- per valutare attentamente all’interno dell’associazione, e anche con il Comune, i differenti aspetti e la stesura del regolamento che comprende quattro sezioni, due delle quali dedicate agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado»

“Il titolo scelto “Ed io rinascerò in nuove parole” è un ulteriore omaggio a Sergio Belvisi, trattandosi si un verso estrapolato da una sua significativa poesia. Quasi un pensiero già rivolto al momento in cui non sarebbe più stato fisicamente tra noi. Da sempre la nostra associazione cerca di sensibilizzare le persone, e soprattutto gli studenti, alla poesia e alla letteratura in generale. In passato abbiamo promosso iniziative in tal senso, e questa volontà si riscontra con l’apertura alle scuole della provincia di Varese, che speriamo risponderanno numerosi avendo tempo fino al 30 marzo 2024 per inviare gli elaborati“. Spiegano ancora Vaccaro e Bossi.

La locandina pubblicitaria è stata distribuita in diversi esercizi commerciali e punti di interesse sul territorio, oltre a essere presente in tutte le biblioteche della provincia di Varese.

Inoltre, abbiamo chiesto la disponibilità del Provveditorato agli studi di segnalare tramite circolare a tutte le scuole l’iniziativa.

«Un ringraziamento va ai nostri soci e al Comune, e un particolare ringraziamento mi sento di esprimerlo a favore di Paolo Bossi, socio fondatore e attuale Vicepresidente del Circolo l’Alba, che con professionalità ha saputo coordinare le diverse attività e collaborare con i vari attori per arrivare a questo straordinario risultato. Tante le adesioni già arrivate per la sezioni C e D prossime alla scadenza, e siamo sicuri che il Premio Letterario otterrà il gradimento che merita» conclude Antonio Vaccaro.

Il Premio Letterario “Ed io rinascerò in nuove parole” vanta, inoltre, il patrocinio della Provincia di Varese e della Pro Loco di Fagnano Olona.

Per tutte le informazioni, il regolamento e il modulo da compilare per la partecipazione si invita a collegarsi al nuovo sito dell’Associazione, al link www.circoloalba.it e la pagina Facebook per rimanere aggiornato sull’iniziativa.