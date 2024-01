Gennaio mese di pace con Azione Cattolica Legnano

Azione Cattolica Decanato di Legnano invita tutta la città in questo mese di gennaio a pregare per la pace, per volere fortemente la pace in tutte le parti del mondo.

Venerdì 19 gennaio ore 21 presso il teatro di via Dante a Castellanza, con il titolo “Dalla Pacem in terris a papa Francesco – Fede, Guerra e Pace – “. Relatore della serata sarà il prof. Guido Formigoni.

Domenica 21 gennaio ci sarà la Marcia della Pace organizzata dal settore Ragazzi di AC.

Inoltre, segnaliamo la visita pastorale da parte dell’Arcivescovo Mario Delpini dall’11 gennaio al 4 febbraio, seguite il link per tutte le informazioni.

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/delpini-visita-pastorale-legnano-2641978.html