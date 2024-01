Incidente con un mezzo pesante sulla 336, lunghe code

Incidente questa mattina, venerdì 5 gennaio, intorno alle 8 all’altezza dell’innesto tra l’Autolaghi e la superstrada 336 di Malpensa.

Coinvolto un mezzo pesante, la dinamica è ancora da stabilire. L’incidente non ha causato feriti gravi: un uomo di 38 anni è stato soccorso e portato in ospedale in codice verde.

Sul posto oltre ai vigli del fuoco, una pattuglia della Polstrada per gestire il traffico a quell’ora molto intenso. Il sito di autostrade per l’Italia, poco prima delle 9, segnalava ancora code e traffico difficoltoso in entrambe le direzioni allo svincolo di Busto Arsizio e della 336.