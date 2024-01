Mastini di forza sull’Alleghe: 4-3 e primi tre punti nel Master Round

I Mastini bagnano il debutto nel Master Round con una vittoria casalinga per 4-3 sull’Alleghe. Dopo aver chiuso in svantaggio il primo terzo, gli uomini di Niklas Czarnecki riescono a ribaltare il risultato con il punto decisivo firmato da Naslund nell’ultima frazione di gioco.

Sabato 6 gennaio, ci sarà il prossimo turno della seconda fase della stagione con i gialloneri che saranno ospiti a Pergine.

Primo periodo

Inizio combattuto, Varese prova più volte ad affondare il colpo, ma gli avversari respingono le offensive giallonere, provando a loro volta a pungere in zona d’attacco. I Mastini vanno vicini al vantaggio con Raimondi che spara in alto il disco da posizione ravvicinata, successivamente è Naslund ad impensierire il portiere avversario, che è bravo ad opporsi.

A 10.09 è Alleghe a portarsi in vantaggio, con un gran tiro dalla distanza di Andreas Vinatzer in un momento in cui Varese era in inferiorità numerica a causa della penalità inflitta a Vanetti. I gialloneri provano a reagire ma non trovano le giuste misure per impensierire la retroguardia rossa. Prima Piroso e poi Borghi provano la conclusione da lontano, ma vengono neutralizzati da Scola. Durante un altro periodo di inferiorità numerica di Varese, i veneti provano ad assediare i padroni di casa per cercare il raddoppio, ma l’intento fallisce. Allo scadere è Schina a provarci, ma niente da fare. Il primo terzo si conclude con il parziale di 1-0 per Alleghe.

Secondo periodo

Varese prova subito ad imporre il proprio gioco con il tentativo di Naslund terminato altissimo. Ad andare vicino al pari è Schina con una discesa centrale, ma non inquadra di poco lo specchio della porta. Al 7.08 i Mastini pareggiano su un tiro di rigore con Marcello Borghi. Uno due micidiale dei padroni di casa al 7.39 con Pietroniro che risolve una mischia. Il pubblico di casa non fa nemmeno in tempo ad esultare che Moroder (8.04) riporta in parità il match, 2-2. Ospiti vicini al vantaggio con Gabriel Vinatzer che da buona posizione tira, ma trova una gran parata di Marinelli. Grandissima ripartenza degli ospiti ad un minuto e venti dal termine del secondo terzo con Francesco Soppelsa che fa 2-3. Pareggio immediato della squadra di mister Czarnecki con Alessio Piroso. La seconda frazione di gioco si chiude sul 3-3.

Terzo periodo

L’ultima parte si apre con le squadre che creano diverse occasioni, diversi ribaltamenti di fronte, impegnando entrambi i portieri al 2.49 Varese si porta in vantaggio con una bordata di Naslund che non lascia scampo a Scola ed è 4-3. I gialloneri in questa fase sembrano determinati con il baricentro alto a mettere pressione agli avversari. Grande contropiede di Borghi, ma il numero 23 sciupa il gol del possibile allungo. Successivamente i rossi creano due pericolosissime mischie, dove i mastini riescono ad evitare il gol. Grande passaggio di Tilaro per Borghi che si fa bloccare il tiro. Importante chance per il pareggio sul bastone di Moroder che a tu per tu con Marinelli, non riesce a superare l’estremo difensore.

Varese riesce a resistere agli ultimi assalti degli avversari e porta a casa il risultato. Varese batte Alleghe 4-3.