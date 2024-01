Nella ex sede Amsc a Gallarate il “quartier generale” per la nuova superstrada Pedemontana-Malpensa

Sarà a Madonna in Campagna a Gallarate il “quartier generale” per la costruzione della nuova superstrada tra Pedemontana e Statale 336 per Malpensa: il costruttore del primo lotto della “Variante Statale 341” avrà infatti la sua base locale nella sede ex Amsc in via Aleardi.

Il Gruppo Rizzani De Eccher (che ha vinto la gara in associazione temporanea con le imprese Manell e Sacaim) ha infatti affittato gli spazi di proprietà Amsc: si tratta dell’edificio dove aveva la sua sede “storica” la Amsc e che in seguito ha ospitato anche gli uffici di Alfa, la società che gestisce il ciclo dell’acqua e che si è trasferita poi in centro città.

Per l’Amsc l’operazione di affitto della palazzina è importante perché porta risorse aggiuntive ad una società che oggi non ha grandi margini di manovra sui ricavi, essendo limitata a poche funzioni di servizio: il valore del contratto è 80mila euro l’anno.

La palazzina di via Aleardi

Nel quadro della razionalizzazione nei mesi scorsi Amsc aveva già concentrato a novembre i suoi uffici in uno spazio più ridotto, una palazzina sull’altro lato del “compound” di via Aleardi.

Il contratto di affitto tra Rizzani De Eccher e Amsc, in vigore dal 1° gennaio 2024, prevede una durata di sei anni, anche se la previsione dei lavori è di tre-quattro anni di cantiere per completare la “bretella di Gallarate”, tratto a doppia carreggiata per il collegamento tra la A36 Pedemontana e la superstrada 336 per Malpensa. La palazzina di via Aleardi si trova molto vicino ad una parte delle aree interessate dal cantiere, quelle tra Gallarate e Verghera.

La Variante alla Statale 341

Al di là dell’attuale durante del contratto, va poi ricordato che il cantiere che si va ad aprire è quello del primo lotto, ma il progetto complessivo della Variante 341 prevede anche un secondo lotto in prosecuzione attraverso il territorio di Samarate, fino a connettersi con la 336 a Vanzaghello. Il “campo base” a Gallarate potrebbe dunque rappresentare una base per più anni ancora.

Il secondo lotto della Variante è ancora allo studio ed è contestato anche da un Comitato locale che lamenta l’impatto ambientale.

La Variante 341 è la principale opera prevista nella zona di Gallarate, subito dopo il complesso cantiere di costruzione della ferrovia Gallarate-Malpensa, il cui campo-base è allestito in strada della Ronna ai Ronchi.