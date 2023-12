A che punto è il cantiere della ferrovia che collegherà Milano Centrale a Malpensa

Nelle notti tra venerdì e domenica, lungo il Sempione tra la città di Gallarate e il paese di Casorate Sempione, si udivano molti mezzi al lavoro sui binari della linea ferroviaria Milano-Domodossola. Un cantiere straordinario ha richiesto per tre notti e due giorni uno stop totale al traffico dei treni su una linea internazionale, percorsa anche da molti merci ed Eurocity per la Svizzera. È stata una fase intermedia dei lavori della nuova linea che da Gallarate andrà fino a Malpensa, consentendo un collegamento più diretto da Milano Centrale.

Lo stop ai treni serviva a riposizionare il “binario dispari”, vale a dire quello percorso normalmente da Nord verso Sud, dal Sempione verso Milano: già domenica pomeriggio il nuovo tracciato era ben visibile (foto di Alessandro Quaglia – VolaMalpensa). Una sorta di “ansa” che serve a recuperare lo spazio da cui – attraverso una galleria sotterranea – “emergeranno” i binari da/per Malpensa.

Complessivamente l’opera prevede 4,6 km di nuovo tracciato tra Malpensa e Gallarate più 1,1 km di doppio binario di raccordo che consentirà di proseguire da/per Domodossola/Sempione/Svizzera. Come spiegato recentemente in un sopralluogo al cantiere, sono già state realizzate opere per quasi 80 milioni di euro, su 257,2 di spesa complessiva prevista.

La “sezione” di opera più rilevante sono i 1.700 metri circa in galleria artificiale che ha previsto la realizzazione di pali di grosso diametro e di micropali per i muri laterali della galleria oltre che dei cordoli necessari alla successiva posa delle travi di copertura (dalla zona della stazione fino al fronte pista L35); realizzazione di scavi archeologici, bonifica da ordigni bellici, spostamento dei sottoservizi e coordinamento delle attività con ANAS per la deviazione provvisoria della SS336.

Sono stati poi realizzati 385 metri di galleria naturale (con consolidamento e spostamento dei sottoservizi); 600 metri circa in galleria artificiali, sostenuti da pali di grosso diametro per i muri laterali della galleria oltre che delle travi di coronamento pali per l’appoggio delle travi di copertura; 1.160 metri circa di tracciato in trincea, con la realizzazione di pali di grosso diametro per i muri laterali.

Il cantiere a novembre 2023 (foto SALC)

Infine sono stati realizzati 830 metri circa di galleria artificiale, trincea e raccordo con la linea RFI (lato Gallarate). Per completare questa fase è stata realizzata la deviazione – in parte provvisoria – della Statale 33 “del Sempione”, aperta al traffico dei veicoli nella notte tra 11 e 12 dicembre.

Sono stati poi realizzati 1.100 metri di trincea e raccordo lato Casorate Sempione, anche qui con realizzazione dei pali di grosso diametro per i muri laterali.

Sono stati poi già forniti tutti i materiali di armamento (rotaie, scambi, traverse, giunti isolati incollati).

La conclusione dell’opera è prevista per luglio 2025 e l’attivazione per dicembre 2025. La tempistica è stata aggiornata tenendo conto della necessità di alcune integrazioni progettuali, delle programmazioni degli interventi con RFI oltre che di alcuni imprevisti del cantiere (sottoservizi non censiti, ritrovamento amianto, ecc).