A Malpensa un carrello portabagagli di Aviapartner prende fuoco
Il mezzo utilizzato dall’handler per il trasporto delle valigie ha preso fuoco nell’area aeroportuale. Danneggiate alcune valigie destinate a un volo British Airways per Londra
Un piccolo incendio ha interessato nella mattinata di domenica 16 agosto un mezzo utilizzato per il trasporto dei bagagli all’aeroporto di Milano Malpensa. A prendere fuoco è stato un carrello di Aviapartner, società che opera nello scalo come handler per i servizi di assistenza a terra. Alcuni bagagli destinati a un volo British Airways diretto a Londra sono rimasti danneggiati dalle fiamme.
L’episodio si è verificato nell’area aeroportuale, fortunatamente lontano da persone e da altri mezzi. Per cause che restano da accertare, il carrello utilizzato da Aviapartner per trasportare i bagagli verso gli aeromobili ha preso fuoco.
Il personale aeroportuale è intervenuto inizialmente con un estintore portatile nel tentativo di contenere le fiamme. Sul posto sono poi intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno completato le operazioni di spegnimento.
Non risultano persone ferite nell’incendio. I danni hanno riguardato alcuni dei bagagli che avrebbero dovuto essere caricati sull’aereo British Airways.
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