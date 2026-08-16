A Malpensa un carrello portabagagli di Aviapartner prende fuoco

Un piccolo incendio ha interessato nella mattinata di domenica 16 agosto un mezzo utilizzato per il trasporto dei bagagli all’aeroporto di Milano Malpensa. A prendere fuoco è stato un carrello di Aviapartner, società che opera nello scalo come handler per i servizi di assistenza a terra. Alcuni bagagli destinati a un volo British Airways diretto a Londra sono rimasti danneggiati dalle fiamme.

L’episodio si è verificato nell’area aeroportuale, fortunatamente lontano da persone e da altri mezzi. Per cause che restano da accertare, il carrello utilizzato da Aviapartner per trasportare i bagagli verso gli aeromobili ha preso fuoco.

Il personale aeroportuale è intervenuto inizialmente con un estintore portatile nel tentativo di contenere le fiamme. Sul posto sono poi intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno completato le operazioni di spegnimento.

Non risultano persone ferite nell’incendio. I danni hanno riguardato alcuni dei bagagli che avrebbero dovuto essere caricati sull’aereo British Airways.