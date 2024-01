Polar Express ferma a Malnate per un pomeriggio di BiblioCinema con merenda

L’aula magna dell’Istituto Comprensivo “Iqbal Masih” di Malnate anticipa la riapertura delle scuole per un pomeriggio speciale che la trasforma in Cinema. O meglio in BiblioCinema per la proiezione del classico di Natale “Polar Express”.

L’animazione di Zemeckis che vede Tom Hanks come protagonista ed è ispirata all’omonimo albo illustrato per ragazzi, sarà proietatta venerdì 5 gennaio alle ore 16 in occasione dei 20 anni dal suo debutto nelle sale.

L’iniziativa è promossa dal Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini.

Al termine della proiezione seguirà una merenda per tutti gli spettatori.

Ingresso gratuito.

Per iscrizioni scrivere a biblioteca@comune.malnate.va.it.