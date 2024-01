Tanti cani e gatti a Olgiate per la benedizione di Sant’Antonio

Il tempo incerto non ha fermato quello che ormai rappresenta, per Olgiate e tutta la valle Olona, un appuntamento irrinunciabile nel mese di gennaio.

Nel pomeriggio di mercoledì 17 gennaio, nella chiesetta di Sant’Antonio Abate edificata dai Carmelitani nel Cinquecento, sono arrivati tanti cani e tanti gatti, portati dai loro padroni per ricevere la benedizione e la protezione del Santo: una figura religiosa che la tradizione raffigura accompagnato da un maialino e venera come protettore degli animali.

I sacerdoti hanno richiamato i passi delle Sacre Scritture contenenti la presenza di animali, sottolineandone il valore come creature di Dio, e hanno distribuito il sale benedetto, che in passato si dava anche agli animali, come segno di buon auspicio.

Grazie dall’entusiasmo dei “volontari di Sant’Antonio“, oltre al momento religioso nella chiesetta ricca di affreschi, nel piazzale i fedeli hanno potuto riscaldarsi con il vin brulè offerto dagli Alpini e il dolce di Sant’Antonio. Un plauso ai volontari che animano la festa del 17 gennaio e si occupano della cura della chiesetta storica.

«Siamo solo in tre, ma ci teniamo veramente a questo luogo – raccontano mentre porgono dei cioccolatini a una signora con al guinzaglio il suo cucciolo – ma non sarebbe male avere un aiuto in più. Se qualcuno volesse aiutarci, ci contatti».

Non solo Olgiate, perché la benedizione degli animali rappresenta una tradizione di fede anche per la città di Varese: tanti i cuccioli che sono stati benedetti questa mattina, dopo il successo del falò di ieri sera in piazza della Motta.

In valle Olona Il momento dedicato agli animali tornerà ancora fra qualche giorno. Questa la locandina della festa con gli orari delle celebrazioni previste anche domenica 21 gennaio a Olgiate Olona:

Per informazioni su questo luogo religioso e la sua storia è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del comune di Olgiate Olona.