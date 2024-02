Case D’Autore Varese, la casa migliore che ti sia mai capitata

A Varese, in via Donizetti 17 è stata inaugurata l’agenzia immobiliare Case D’Autore, nata dall’esperienza di Giuseppe Gullo e Antonello Leccese, che hanno voluto regalare alla Città di Varese un’esperienza nuova nella compravendita immobiliare.

All’inaugurazione hanno partecipato Emanuele Monti, Consigliere di Regione Lombardia e Ivana Perusin, vicesindaco di Varese.

Case D’Autore si distingue per la sua esperienza e conoscenza di mercato, con un team di professionisti esperti nel settore e una profonda comprensione del mercato locale.

Al centro di tutta l’attività dell’agenzia vi è l’offerta di un servizio personalizzato, che vede tutto lo staff impegnato a soddisfare le esigenze di ciascun cliente e fornire consulenza e assistenza durante tutte le fasi della compravendita.

Case D’Autore si presenta come un’agenzia immobiliare moderna che utilizza tutte le più moderne tecnologie e che ha una forte presenza online, con un sito web moderno e navigabile e profili social costruiti per raggiungere un pubblico più ampio attraverso contenuti coinvolgenti.

L’agenzia di via Donizetti si occupa di intermediazione immobiliare, affitto e locazione, consulenza personalizzata, marketing immobiliare per promuovere al meglio gli immobili in vendita o in affitto, home staging per valorizzare al meglio le proprietà poste in vendita. Case D’Autore è specializzata anche nella commercializzazione di proprietà di lusso, con un team altamente qualificato.

Non manca l’attività di consulenza finanziaria e creditizia e un attento servizio post-vendita per offrire supporto nella gestione del trasferimento di proprietà, nella ricerca di servizi di ristrutturazione o manutenzione e nella gestione delle pratiche burocratiche.

Per maggiori informazioni o per fissare un appuntamento è possibile scrivere all’indirizzo amministrazione@casedautore.net oppure chiamare i numeri 0332238303 o 3404560422.