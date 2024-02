Investito a Cascine Maggio di Castronno, 60enne in ospedale

Un uomo di 60 anni è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo – con ferite serie ma non in pericolo di vita – dopo essere stato investito in via Lombardia a Castronno, in località Cascine Maggio.

Sono ancora in fase di verifica le cause che hanno portato all’investimento, avvenuto verso le ore 19.20 di lunedì 26 febbraio. Sul posto, oltre ai sanitari che si sono presi cura del ferito, anche i carabinieri per i rilievi del caso.