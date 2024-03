All’Università Liuc un incontro su intelligenza artificiale e Pmi

Un incontro dove saranno le stesse imprese a raccontare le proprie esperienze e strategie di impiego dell’IA in azienda. Appuntamento per martedì 26 marzo

Arriva alla Liuc – Università Cattaneo il nono appuntamento del ciclo di incontri “Intelligenza artificiale e PMI: esperienze da un futuro presente”, organizzato da Anitec-Assinform e Piccola Industria Confindustria in collaborazione con Piccola Industria Confindustria Varese, Piccola Industria Confindustria Como, Piccola Impresa Confindustria Alto Milanese e rete dei Digital Innovation Hub.

Obiettivo dell’incontro: diffondere la cultura dell’innovazione, sensibilizzare e informare le piccole imprese associate a Confindustria sulle opportunità offerte dall’Intelligenza artificiale. Saranno le stesse imprese a raccontare le proprie esperienze e strategie di impiego dell’IA in azienda, grazie alla presentazione di casi concreti e al confronto diretto con i partecipanti.

L’appuntamento è per martedì 26 marzo 2024, alle ore 16.00, alla LIUC – Università Cattaneo, in via Matteotti 22 a Castellanza.

Il programma completo dell’evento:

Ore 16.00 – Accredito partecipanti

Ore 16.15 – Apertura lavori

Andrea Bonfanti, Presidente Piccola Industria Confindustria Varese

Walter Pozzi, Presidente Piccola Industria Confindustria Como

Paola Guffanti, Presidente Piccola Impresa reggente Confindustria Alto Milanese

Ore 16.30 – Il percorso sui territori

Giovanni Baroni, Presidente Piccola Industria Confindustria

Ore 16.40 – Keynote speech

Giampaolo Parravicini, rappresentante del Gruppo di lavoro “Intelligenza Artificiale” Anitec-Assinform

Ore 17.00 – Tavola rotonda “IA nelle Pmi: esperienze dal territorio”

Nikola Mitrovic, Experience Director Studio Volpi

Tommaso Tedeschi, Impact Business Developer and Innovation Specialist3Bee

Massimo Parini, Responsabile Produzione Marca

Ore 18.00 – Q&A

Ore 18.15 – Conclusioni

Marco Gay, Presidente Anitec-Assinform

Conduce e modera i lavori Eleonora Faina, Direttore Generale Anitec-Assinform