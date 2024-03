Bruna Jardini si ripresenta a Valganna

Il sindaco in carica del comune di Valganna, Bruna Jardini, si ripresenta.

La decisione è stata resa pubblica con un opuscolo inviato a tutti i residenti e firmato “Con voi per la Valganna – ancora insieme“, la lista civica che la sostiene, in cui vengono riepilogati tutti i passi fatti dal 2019 al 2024 per aumentare la sicurezza nel comune.

“Cari Concittadini, a seguito dell’interesse che nelle scorse settimane ha animato le discussioni e gli argomenti riguardanti il nostro Comune, le opere fatte e quelle che si faranno, abbiamo deciso di offrirvi questo opuscolo informativo con gli interventi riguardanti le misure di sicurezza messe in atto durante il nostro mandato – esordisce il fascicolo – Da quando ci siamo insediati, la nostra attività si è concentrata sul tema della sicurezza del territorio della Valganna, sia relativamente alle fragilità idrogeologiche della nostra Valle, che alla sicurezza delle persone”.

Dai chilometri di rete paramassi ai lavori di regimentazione del torrente Tre Lago sopra il campeggio, dai semafori e gli attraversamenti illuminati sulla statale al progetto della passerella marciapiede lungo la Strada Statale, nell’opuscolo ci sono quattro pagine di interventi realizzati che si concludono con una considerazione che lancia la campagna elettorale: “Mentre siamo soddisfatti dei risultati ottenuti finora, siamo altresì consapevoli che vi è ancora molto da fare. Riconosciamo che ci sono sfide in continua evoluzione che richiedono impegno costante e determinazione. L’8 e il 9 giugno 2024 si terranno le elezioni comunali e noi ci ripresenteremo perché vogliamo continuare a impegnarci, affrontare le sfide future e perseguire un futuro ancora più luminoso per la nostra comunità. Insieme, possiamo costruire una Valganna ancora più fiorente, vivace, tutelandola e valorizzandola per tutti voi residenti, per chi ci tiene a questa Valle, per le generazioni a venire. Grazie per la fiducia che avete riposto in noi finora. Ancora insieme con Voi per la Valganna, possiamo fare grandi cose”.