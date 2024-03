Doppietta britannica nel “Piccolo Trofeo Binda”: vittoria di Imogen Wolff

“God Save the King”: per il secondo anno consecutivo a Cittiglio risuonano le note dell’inno britannico al termine del Piccolo Trofeo Binda, la gara juniores femminile che precede la corsa principale e che è valida per la Coppa delle Nazioni. Di cui è anche il primo appuntamento stagionale.

Se nel 2023 era stata Cat Ferguson a battere tutte le rivali, questa volta è Imogen Wolff a fare sventolare sul pennone di via Valcuvia l’Union Jack. Attenzione però perché Ferguson – favorita della vigilia – non è rimasta a guardare e si è piazzata seconda nella volata che si è sviluppata alle spalle della vincitrice, arrivata da sola con una manciata di secondi di vantaggio.

A decidere la corsa è stata infatti un’azione in solitaria di Wolff, scappata a 33 chilometri dal traguardo che ha costretto le altre squadre a mettersi al lavoro in uno sforzo che, alla fine, è risultato vano. La classe 2006 – tra pochi giorni compirà 18 anni – ha mantenuto 19″ sul gruppo delle migliori, regolato come detto da Ferguson con la belga Auke De Buysser (della AG Insurance Soudal) a completare il podio.

Quarto posto per la nazionale francese con Amalia De Barges, quinto per la ceca Daniela Hezionova (Diolticini Watersley). La migliore delle italiane è stata Alessia Zambelli (Biesse Carrera), ottima sesta mentre Marisol Dalla Pietà ha chiuso nona e Silvia Milesi decima. L’ultimo successo italiano resta quindi quello del 2022 ottenuto da Francesca Pellegrini.