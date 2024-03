Ferrari da urlo in Australia: 1° Sainz, 2° Leclerc

Carlos Sainz primo in Australia sulla sua Ferrari, davanti a Charles Leclerc secondo. Una doppietta fantastica per le rosse e per i tifosi italiani che all’alba di domenica 24 marzo si sono svegliati per guardare la corsa.

Max Verstappen si è ritirato per un problema ai freni della sua RedBull. Terzo e quarto posto per le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Quinto Sergio Perez con l’altra Red Bull.

Un trionfo per Carlos Sainz junior, non confermato alla guida della Ferrari per la prossima stagione e fermato dall’appendicite che lo ha costretto a saltare il GP d’Arabia, sostituito dal giovane Oliver Bearman, solo due settimane fa.