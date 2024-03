“Forme e colore” di Marco Bernardini in mostra a Comabbio

In Sala Lucio Fontana a Comabbio è in corso la mostra Forme e colore dell’artista leccese Marco Bernardini. L’esposizione si può visitare tutti i giorni fino a martedì 2 aprile il mattino dalle 10.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15 alle 19. L’ingresso è libero.

Nelle opere di Bernardini, colore e forma la fanno da padroni e le cromie della terra sottolineano la ricerca e il legame armonico dell’artista con la natura. I lavori dell’artista raccontano il suo percorso e offrono allo spettatore spunti di riflessione.

L’artista

Marco Bernardini nasce a Lecce il 2 gennaio 1978. Fin dalla tenera età dimostra un forte orientamento per il disegno ed una spiccata manualità. Studia lettere moderne con indirizzo cinematografico-teatrale a Venezia e successivamente a Roma, dove si laurea nel 2006. Qui partecipa ad alcune mostre collettive.

Nel 2008 Bernardini si trasferisce a Londra, dove continua il suo percorso artistico e dove la sua arte si arricchisce di nuove esperienze. Rientrato in Italia, continua la sua attività pittorica. Partecipa a varie mostre collettive, mettendo in luce le sue innate capacità. Realizza in questo periodo disegni a inchiostro su richiesta. Attualmente vive in Germania, dove collabora con un laboratorio di restauro.

Nella sua pittura, Bernardini utilizza principalmente l’olio, a cui affianca l’utilizzo di altri materiali composti da lui. Alcune opere somigliano a mosaici, che spazio dopo spazio, forma dopo forma, raccontano un vero lavoro creativo, pieno di energia.