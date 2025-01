La bellezza del Lago di Comabbio in inverno nelle foto di Enrico Chiaravalli

La mostra fotografica sarà inaugurata sabato 1 gennaio in Sala Lucio Fontana a Comabbio e si potrà visitare fino al 26 gennaio

Il fascino unico del Lago di Comabbio durante i mesi d’inverno è protagonista della mostra 46°-45′-56” Latitudine Nord a cura del fotografo Enrico Chiaravalli.

L’inaugurazione della mostra è in programma per sabato 1 gennaio alle 16:30 in Sala Lucio Fontana a Comabbio.

La mostra resterà aperta fino a domenica 26 gennaio e si potrà visitare il sabato dalle 16:30 alle 18:30 e la domenica dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30.