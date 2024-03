In Lombardia negli ultimi 10 anni la superficie edificata per i magazzini logistici è aumentata del 50%

Negli ultimi 10 anni in Lombardia la superficie totale edificata per i magazzini è aumentata del 50%, passando da 10 milioni a 15,8 milioni di metri quadrati. Questa è una delle tante evidenze emerse dalla mappatura dei nodi logistici in Lombardia un progetto di ricerca della Liuc Business School, guidato dal professor Fabrizio Dallari (foto sopra), direttore dell’Osservatorio OSIL, e realizzato dai ricercatori Fausto Pacicco, Martina Farioli e Martina Baglio.

In questa ricerca si parla di “Regione logistica milanese”, una definizione, introdotta per la prima volta nel 2010, che fa riferimento a un’area ad ovest, cioè Novara, a Brescia che si trova a est, includendo anche Piacenza posizionata a sud. Un territorio costituito da 14 provincie, le cui risorse logistiche materiali e immateriali sono a prevalente servizio del sistema manifatturiero e commerciale lombardo.

«I magazzini della Regione logistica Milanese – spiega Dallari – rappresentano il 35% della dotazione in Italia, pari a oltre 950 magazzini per un totale di circa 16 milioni di mq di superficie coperta. Inoltre, il 50% degli immobili a uso logistico si concentra entro un raggio di 40 km dal centro di Milano e il 75% dei magazzini dista meno di 5 km dal casello o svincolo autostradale più vicino».

È dunque l’accesso all’autostrada, con le dovute eccezioni, ad aver guidato lo sviluppo dei magazzini, «cresciuti molto spesso secondo logiche puramente speculative» sottolinea Dallari.

La dimensione media dei magazzini è pari a 16.000 mq e varia in funzione della tipologia: si va dai 6500 mq dei transit point ai 18000 mq dei logistics center, fino ai 28500 mq dei centri distributivi.

«Anche in Lombardia, analogamente a quanto avviene nella maggior parte delle city region europee – spiega il docente della Liuc – si assiste all fenomeno del “logistics sprawl”. I magazzini più grandi sono localizzati a 20-30 km dalle principali aree urbane, mentre i magazzini di prossimità, sono ocalizzati a ridosso delle aree periurbane».

Nella classifica presente nella ricerca, Varese si colloca in ottava posizione con 43 magazzini (in decima se si considerano anche le province di Piacenza e Novara) per un totale di 458626 mq con una superficie media di 11mila mq e la distanza media dal casello autostradale di 4,4 km.

La provincia di Lodi è quella che presenta la maggior vocazione logistica anche in ragione della sua conformazione, distribuita simmetricamente rispetto all’autostrada A1 con 3 caselli autostradali. Nella regione logistica milanese viaggiano 72.000 automezzi al giorno, mentre l’occupazione diretta si assesta a 67.000 addetti.