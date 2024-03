Incidente tra Origgio e Legnano sulla A8, code in direzione Varese

Incidente intorno alle 7.30 sull’autostrada A8 nel tratto tra Origgio Ovest e Legnano, in direzione Varese. Autostrade per l’Italia segnala coda tra il bivio per l’A8 e la Tangenziale Ovest e Legnano.

Per soccorrere le persone coinvolte nello scontro, una donna di 41 anni e un uomo di 54, è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano, inviata sul posto dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza in codice giallo.