Indovina cosa? Al Museo del Tessile una nuova giocomerenda

Nell’ambito della rassegna “Domeniche ai Musei”, il Museo del Tessile e della Tradizione industriale di Busto Arsizio propone a bambini e famiglie una nuova, divertente giocomerenda al museo.

Indovina cosa…? è il titolo della giocomerenda in programma domenica 24 marzo alle ore 15.30 ed è un’attività ispirata al celebre gioco da tavola “Indovina chi…? applicato però agli oggetti della collezionone: chi riuscirà a indovinare l’oggetto misterioso del museo?

L’attività è dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni.

I partecipanti verranno suddivisi un due gruppi, in base alla loro età.

Al termine dell’attività, a tutti i partecipanti verrà offerta una gustosa merenda bio.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria per ogni bambino partecipante, fino a esaurimento dei posti disponibili a QUESTO LINK

Non è richiesta la prenotazione per gli adulti accompagnatori.

Al momento della prenotazione dal sito di Affluences, verrà chiesto di confermare la prenotazione cliccando su un link inviato via mail. La conferma tramite link dovrà essere effettuata entro 2 ore dalla prenotazione.

In caso contrario, la prenotazione non sarà confermata.

Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto, che dovrà essere presente al museo per l’intera durata dell’attività.

La didattica museale prega quanti si sono prenotati e non possono più partecipare all’attività di disdire la prenotazione, per dare la possibilità ad altri bambini di partecipare.

Solo in caso di imprevisti, è possibile avvisare il giorno stesso, telefonando al museo domenica 24 marzo, a partire dalle ore 15.00, allo 0331 627983.

Per ulteriori informazioni: 0331 390 242- 349 oppure didattica@comune.bustoarsizio.va.it

www.comune.bustoarsizio.va.it