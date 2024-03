Insetti impollinatori e uccelli migratori protagonisti della domenica in Palude Brabbia

Domenica 24 marzo l’Oasi Lipu propone in matnata una visita guidata alla torretta di osservazione e nel pomeriggio laboratori per famiglie con un apicoltore

Due iniziative animano l’Oasi Lipu della Palude Brabbia domenica 24 marzo con una passeggiata in mattinata per ammirare il ritorno degli uccelli migratori e un pomeriggio dedicato alle famiglie per dei laboratori alla scoperta delle api e degli altri insetti impollinatori guidati da un apicoltore.

Domenica 24 marzo – ore 9.30

BENVENUTI MIGRATORI

Esplorazione guidata fino alla torretta di osservazione in zona di Riserva integrale. Qui, binocoli alla mano, ciascuno potrà dare il proprio benvenuto a rapaci, aironi e anatidi, scoprendo storie di incredibili viaggi e mille difficoltà per giungere fino a qui, sin dal primo viaggio. Ma come fanno a conoscere la strada?

A questa e ad altre domande risponderanno le guide Lipu.

Evento consigliato per adulti e ragazzi a partire dai 9 anni.

Durata evento circa 3 ore.

La donazione per partecipare è di 6€ adulti, 4€ ragazzi e soci LIPU

La passeggiata dura circa 3 ore. Prenotazioni a QUESTO LINK.

Si consigliano scarponcini o scarpe chiuse e binocolo se posseduto.

Domenica 24 marzo – ore 14.30

IL POPOLO DELLE API

Laboratorio per famiglie alla scoperta delle api, operosi e insostituibili insetti, fondamentali nella vita di tutti i giorni. Come del resto lo sono anche i loro agguerriti parenti, pure da approfondire.

Come si distingue un’ape da una vespa? Come sopravvivono le api in inverno? Quanto vive un’ape regina?

Un pomeriggio all’insegna della vita di un alveare accompagnati da un apicoltore, tra assaggi di miele e giochi di abilità e conoscenza.

La donazione per partecipare è di 20€ a famiglia, 15€ famiglia soci LIPU

Si consigliano scarponcini. Prenotazioni a QUESTO LINK.

È obbligatorio avvisare per mail a oasi.brabbia@lipu.it se non è possibile partecipare all’evento entro le 12.00 del giorno precedente.

In caso di maltempo gli eventi sono annullati.

Per ulteriori informazioni: oasi.brabbia@lipu.it

Ritrovo: Centro visite della riserva in via Patrioti 22 a Inarzo.